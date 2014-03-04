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Maliye Bakanlığı ‘TÜRGEV'e hazine arazisi tahsisi’ iddiasını yalanlamadı

Hazine arazilerinin Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV'e tahsis edildiği yönündeki iddiaları kabul etmedi ancak yalanlama da gelmedi

04 Mart 2014 22:12

Hülya Karabağlı / Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV'e arazi tahsisi ve bedeline ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün başvurusunu yanıtlayan Maliye Bakanlığı "Tuzla arazisinin TÜRGEV’e tahsis edildiği" ile ilgili iddiayı yalanlamadı.

Öğüt’ün Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki başvurusuna gönderilen yanıtta arazinin tahsis bedeline ilişkin sorusu ise yanıtsız bırakılarak; "Vakıf, dernek, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır" dendi. Bakanlık yanıtı şöyle:

"Hazineye ait taşınmazlar kamu yararı gözetilerek eğitim, sağlık kültür ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere irtifak hakkı kurulmak suretiyle bu alanlarda görev yapan kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilmektedir. Kamu yararının gözetildiği bu alanlarda belirtilen kurum ve kuruluşlara bedeli karşılığında irtifak hakkı tesisi edilmektedir. Ayrıca süre sonunda bu taşınmazlar, üzerindeki tüm yapı ve tesisler ile birlikte sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin hazineye intikal etmektedir"

CHP'li Öğüt, İstanbul Tuzla’da bulunan Maliye Bakanlığı’na ait 120 dönümlük arazinin 57 dönümünün TÜRGEV’e tahsis edildiği iddialarını hazırladığı soru önergesiyle gündeme taşımıştı.

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