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Ekonomi

Koç ve Ülker ortaklığına verilen köprü ve otoyol ihalesini iptal etti!

Otoyol ve köprü ihalesinin kaderi belli oldu. Maliye Bakanlığı, köprü ve otoyol ihalesinin iptal edildiğini belirtti

22 Şubat 2013 20:02

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprülerin özelleştirilme ihalesinin iptal edilmesine karar verildiğini açıkladı.

5.7 milyar dolarlık köprü ve otoyol ihalesinin kaderi belli oldu. Maliye Bakanlığı, köprü ve otoyol ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

İhalede en yüksek teklifi 5.7 milyar dolarla Koç Holding AŞ-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti.

İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği, bağlantı yolları ile birlikte, ''Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu'', ''Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu'', ''Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'', ''Toprakkale-İskenderun Otoyolu'', ''Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'', ''İzmir-Çeşme Otoyolu'', ''İzmir-Aydın Otoyolu'', ''İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu'', ''Boğaziçi Köprüsü'', ''Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu'', bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını (OTOYOL) kapsıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatını düşük bulduğunu söylediği otoyol ve köprü ihalesini Koç ve Ülker Grubu'nun şirketi Gözde Girişim ile Malezyalı UEM Ortak Girişim Grubu 5.7 milyar dolara kazanmışlardı.

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