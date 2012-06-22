Köprü ve otoyol ihalesinde yine süre uzadı

OİB, birçok otoyolun 25 yıllık yapım, bakım, onarım ve işletmesi ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerindeki tesis, merkez ve birimlerin özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede süreyi uzattı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği, bağlantı yolları ile bazı otoyollar ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri üzerindeki tesis, merkez ve birimlerin özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede son teklif verme tarihini uzattı.

Son teklif verme tarihi olan 9 Ağustos Perşembe günü, 31 Ekim Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar uzatıldı.

Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; bağlantı yolları ile birlikte, 'Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolu' 'Pozantı–Tarsus–Mersin Otoyolu', 'Tarsus–Adana–Gaziantep Otoyolu', 'Toprakkale–İskenderun Otoyolu', 'Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu', 'İzmir–Çeşme Otoyolu', 'İzmir–Aydın Otoyolu', 'İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu', 'Boğaziçi Köprüsü', 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu' ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların (OTOYOL), tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile 'İşletme Haklarının Verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede Son Teklif Verme Tarihi uzatılmıştır.

25 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yayınlanan ilanlarla açılan ihalede;

Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 28 Haziran 2012 Perşembe günü, 03 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 16:00’ya; Son Teklif Verme tarihi olan 09 Ağustos 2012 Perşembe günü, 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar uzatılmıştır. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır."