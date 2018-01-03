T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Bakanlığı: Kamu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.69 zam

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Maliye Bakanlığı da, kamu çalışanları ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamları açıkladı

03 Ocak 2018 17:45

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Maliye Bakanlığı da, kamu çalışanları ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamları açıkladı.
Maliye Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği anımsatıldı ve şöyle denildi:
\"2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörülmüştü; 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 gerçekleşti.
\"Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1.69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5.69 artış yapıldı.
\"Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan, 2 bin 893 liraya yükseldi.
\"Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5.69 artış yapıldı ve en düşük memur emekli aylığı 1,871 liradan, 1,978 liraya yükseldi.
\"Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5.69 artış sağlandı.
\"Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1,485 liradan, 1,570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1,330 liradan, 1.405 liraya yükseldi.\" (Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAEnflasyonMaliye BakanlığıSSKBağKurOcakKamu Görevlilerinin GenelineHizmet Kollarına Yönelik MaliSosyal HaklaraYıllarını KapsayanDönem Toplu SözleşmeTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24