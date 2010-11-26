-MALİYE BAKANLIĞI 4 BİN 500 PERSONEL ALACAK TBMM (A.A) - 26.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''2011 yılında 1.500 vergi denetmen yardımcısı ve 3.000 gelir uzman yardımcısı almayı planlıyoruz''dedi. Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bütçeleri ile 2011 yılı Gelir Bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuş konuşmasında, Gelir İdaresi Başkanlığı ve özelleştirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mükelleflerin birikmiş borçları için ödeme kolaylığını sağlayacak düzenlemeleri içeren kanun tasarısını hazırladıklarını belirten Şimşek, sorgulu tahsilat ve e-tahsilat uygulamaları ile de hızlı ve hatasız tahsilat sağladıklarını ifade etti. E-tahsilat sisteminde bankalarda hatasız tahsilat oranının yüzde 99 düzeyine yükseldiğini belirten Şimşek, kredi kartıyla vergi tahsilatı yapılmasının önünü açtıklarını, bunun kapsamının genişletilmesi konusundaki çalışmalara da devam ettiklerini bildirdi. -E-TEBLİGAT UYGULAMASI- Piyasa faiz oranlarının düşmesini de dikkate alarak, aylık gecikme zammı ve yıllık tecil faizi düşündüklerine de dikkati çeken Maliye Bakanı Şimşek, tebligatları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için e-tebliğ uygulamasını getireceklerini söyledi. Buna ilişkin yasal düzenlemenin yapıldığına işaret eden Şimşek, e-tebliğ uygulamasında, mükelleflere posta yoluyla, ilan suretiyle ve memur eliyle yapılan tebligatların, elektronik ortamda yapılmasının sağlanacağını anlattı. Konuşmasında yeni özelge sistemi kurduklarını, yurt dışı çıkış yasağı uygulamasının yeniden düzenlendiğini, Vergi İletişim Merkezinin etkin hizmet sunan bir yapıya kavuşturulduğunu, mükellefler için Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi kurulduğunu ve VerGİBilir Projesiyle çocuklara vergi bilinci aşılandığını anlatan Maliye Bakanı, vergiyle ilgili yapılan ve yapılacak diğer düzenlemeleri de şöyle sıraladı: ''-Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planını güncelliyoruz. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Hükümet Programının ve Gelir İdaresi Başkanlığının öncelikli konularından birisidir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ilişkin yapılacak eylemlerin yer aldığı 2011-2013 dönemini kapsayacak yeni eylem planına ilişkin hazırlıkları sürdürüyoruz. -Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesiyle riskli kurumlar vergisi mükelleflerini tespit ediyoruz. -KDV iadelerinde Risk Analizi Projesini hayata geçirdik. -E-fatura uygulamasının ülke çapında ve tüm mükellefler düzeyinde kullanılabilir hale getirilmesi ile bankacılık ve ödeme sistemlerine entegrasyonu çalışmalarına devam ediyoruz. -POS cihazlarıyla yapılan satış kayıtları ile KDV beyanlarını karşılaştırarak, uyumsuzlukları tespit ediyoruz. -Bandrollü Ürün İzleme Sistemini uyguluyoruz. -Özel Tüketim Vergisi Mevzuatında yeni kontrol ve denetim mekanizmaları geliştirdik. Bu mekanizmaların 10 numaralı yağ sorununun çözülmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. -DENETİM KADROSU GÜÇLENDİRİLİYOR- -Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. -Gelir İdaresinin insan kaynaklarını güçlendiriyoruz ve denetim elemanı sayısını artırıyoruz. 2010 yılında 711 vergi denetmen yardımcısının ataması yapılmış, sınavı kazanan 750 denetmen yardımcısının ise atama işlemleri devam etmektedir. Öte yandan 2010 yılında 315 gelir uzman yardımcısının ataması yapılmış, sınavı kazanan 2.060 uzman yardımcısının ise atama işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2011 yılında da 1.500 vergi denetmen yardımcısı ve 3.000 gelir uzman yardımcısı almayı planlıyoruz. -Risk Analiz Merkezini kurduk. Veri Ambarı Yönetimini hayata geçirdik. Veri Ambarındaki bilgilerin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. -Vergi beyannamelerinin yaklaşık yüzde 99'unu elektronik ortamda alıyoruz. -MÜKELLEF CARİ HESABI- -Mükelleflerin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesap Sistemini getiriyoruz. Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görünmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak projenin analiz ve tasarım çalışmalarını tamamladık, yazılım ve test çalışmalarına devam ediyoruz. -E-haciz uygulaması ile kamu alacağının takibini kolaylaştırıyoruz. -E-defter uygulaması ile hem mükellefin hem de idarenin işini kolaylaştırıyoruz. Elektronik Defter projesinin hukuki ve teknik altyapısını tamamlayarak, önümüzdeki dönemde uygulamaya koymayı hedefliyoruz. -E-arşiv uygulamasıyla mükelleflerin katlandığı maliyetleri azaltıyoruz. Elektronik arşiv yapılması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır.'' -ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI- Maliye Bakanı Şimşek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bütçesi ve faaliyetleriyle ilgili açıklamaları sırasında da hükümetleri döneminde 33 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını bildirdi. Bu yılın 10 aylık döneminde özelleştirmesi tamamlanan bazı elektrik dağıtımı, liman, tuzla ve taşınmazların devirlerinin gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, Yeşilırmak, Fırat ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş'nin satış-devir onaylarının alındığını, sözleşmelerin de imza aşamasında bulunduğunu söyledi. Boğaziçi, Gediz, Trakya, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş ile Başkent Doğalgaz A.Ş'nin yüzde 80 hissesi ve TCDD İskenderun Limanında ihalelerin tamamlandığını ve sürecin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, 2011 yılında elektrik dağıtım sektörünün tamamının özelleştirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Türkşeker'in 25 tesisinin, 6 portföy halinde özelleştirilmesine ilişkin sürecin de sürdüğüne işaret eden Şimşek, diğer özelleştirmelerle ilgili olarak da şu açıklamada bulundu: ''TCDD'ye bağlı İzmir ve Derince Limanlarının işletme hakkının özel sektöre devredilme süreci başlatılmıştır. Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanı olan Salıpazarı için 2011 yılının ilk çeyreğinde işletme hakkı devri modeliyle ihale ilanına çıkılması, otoyol ve köprülerin özelleştirme işleminin, 25 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemi ile yapılması planlanmaktadır. Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirme çalışmaları, özel kanunla yürütülmekte olup, yöntem konusunda çalışmalar devam etmektedir. Halkbank, Türk Telekom ve Türk Hava Yollarına ait kamu paylarının özelleştirilmesine ilişkin işlemlere, piyasa şartlarının elverişli olması ve alınacak kurul kararları doğrultusunda başlanması planlanmaktadır.''