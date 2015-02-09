Maliye Bakanı'nın üçüncü çocuğu geliyor

Geçen yıl ikiz kız çocukları olan Şimşek ailesi yeni bir bebek bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evli çiftlere "En az 3 çocuk yapın' önerisine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de uydu. Geçen yıl ikiz kız çocukları olan Şimşek ailesi yeni bir bebek bekliyor.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, geçen yıl ikiz kız çocukları olan Şimşek ailesi yeni bir bebek bekliyor. Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Mehmet Şimşek, bu sefer erkek babası olacak. İkiz kızlarının adı Azra Esma ile Sara Nur olan Şimşek, erkek çocuğunun ismini belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Şimşek, “İkizlerin bakımı bayağı zor ama kızlar çok tatlı” dedi.

'Hükümetin çalışan annelere sağlanan desteğinden yararlanmak istiyorum'

Hükümetin çocuklar için vereceği desteklere dikkat çeken Şimşek, “Bayağı teşviklerimiz var ama henüz uygulamaya girmedi” dedi. Eşi Esra Şimşek ise Bakan Şimşek’le evlenmeden önce kendisinin de çalışan bir kadın olduğuna dikkat çekerek, “Ben de sağlanan desteklerden yararlanmak istiyorum. En doğal hakkım. Ancak ikiz doğum tek doğum olarak kabul ediliyor” dedi.