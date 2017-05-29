Maliye Bakanı: Yeniden yapılandırma için 8,5 milyon başvuru aldık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair, "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal, "Bugün itibarıyla vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, Gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1,5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3,4 milyar lira olmak üzere yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldı." dedi.

Son gün 31 Mayıs

"Bu derece önemli imkanlar sunan kanundan yararlanmak için son gün 31 Mayıs." diyen Ağbal, bu sürenin uzamasının söz konusu olmadığını söyledi.