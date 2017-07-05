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Ekonomi

Maliye Bakanı, TÜSİAD’ı ziyaret edecek

Toplantılarda AB'ye uyum süreci de ele alınacak

05 Temmuz 2017 01:54

Maliye Bakanı Naci Ağbal 5 Temmuz Çarşamba günü TÜSİAD’ı ziyaret ederek TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan heyet ile bir araya gelecek.

TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak düzenlenen ziyaret kapsamında sabah programında TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası üyeleri ile bir toplantı yer alıyor. Öğleden sonra ise Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bakanlık yetkilileri ile TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Vergi Çalışma Grubu arasında bir toplantı gerçekleşecek.

Erol BilecikToplantılarda ekonomik göstergeler, mali politikalar, yatırım ortamı, vergi politikaları, AB uyum süreci, banka ve sigortacılık sektörü ve Ar-Ge, tasarım ve yenilik teşvikleri gibi konular görüşülecek.

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