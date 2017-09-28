Maliye Bakanı 'tepkileri anlayışla karşılıyor': MTV'ye zaten her sene zam yapılıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vatandaşlarımız vergi konusunda hassaslar, anlıyorum. Biz de açık yüreklilikle ülkenin ihtiyaçlarını söylüyoruz. Tepkiyi saygıyla karşılıyorum" dedi.

"Vatandaşımız daha fazla vergi ödeyecek, ama bunları yaparken aslında kamu harcamalarında da önemli kesintilere gidiyoruz" diyen Ağbal, ekonomik göstergelerin son derece cesaret verici olduğunu belirtti.

Ağbal, "Tüketim canlı, ihracatta son derece olumlu gelişmeler var. Turizmde 2016'daki sıkıntıları atlatıyoruz. Yatırımda da 2. çeyrekten itibaren toparlanma var. 2017'de ekonominin %5.5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Dış konjonktür bizim lehimize"

İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Ağbal, özellikle gelişen ülkelere artan sermaye akışı olduğunu ifade etti. Ağbal, "Dış konjonktür bizim lehimize, global ekonomide büyümenin süreceği, finans piyasalarında istikrarın süreceğine dair beklenti var. Gelişen ülkeler de bundan yararlanacak" diye konuştu.

Türkiye'nin yüksek gelirli ülke olma adayı olduğunu belirten Ağbal, "Ekonomide müthiş bir performans var" dedi.

Ağbal OVP'deki kararların enflasyona katkı yapmayan, gelir artırıcı tedbirler olduğunu kaydetti.

"Herkesin tepkisini saygıyla karşılıyorum"

Vergi artışlarına değinen Ağbal, "Vatandaşımız daha fazla vergi ödeyecek, ama bunları yaparken aslında kamu harcamalarında da önemli kesintilere gidiyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık sürede kamu daha az harcayacak, vatandaşa vergi öde derken kamu harcamalarını da aşağı çekeceğiz .Bugün belki bir miktar fazla vergi verecek ama bu ekonomik büyümeyi, refahı getirecek. Özel iletişim vergisinde vatandaşlar lehine büyük bir vergi indirimi oldu, telefon konuşmalarında daha az vergi ödenecek” ifadelerini kullandı.

Ağbal, finans sektöründe kurumlar vergisindeki artışa dair "Finans sektörünün mevcut imkânlara göre böyle bir vergi yükünü sürdürülebilir gördük. Ama bütçe disiplini ekonominin yararına olacak. Vatandaşlarımız bu vergi konusunda hassaslar anlıyorum, biz de açık yüreklilikle ülkenin ihtiyaçlarını söylüyoruz. Tepkiyi saygıyla karşılıyorum" dedi.

MTV'nin her sene enflasyon kadar arttığını söyleyen Ağbal, şöyle devam etti: "Yasal düzenleme yapmasaydık %15 oranında artacaktı. Biz yeni bir tarife ürettik. Örneğin 500 TL için 575 ödeyeceğine 700 TL öde diyoruz. Vatandaşların bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Ama MTV ödeme gücü ilkesine uygun olmalı, 2018'ten itibaren araç almak isteyen için daha pahalı araç alanın vergisi de daha yüksek olacak. Bu adalete uygun.”