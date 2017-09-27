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Ekonomi

Maliye Bakanı: Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 40 artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'de 74 bin kamu çalışanı alınacağını da söyledi

27 Eylül 2017 17:50

Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobilden alınan motorlu taşıtlar vergisinin 2018’de yüzde 40 artacağını açıkladı.  Şans oyunlarında ikramiyeden alınan vergi de iki kat artarak yüzde 20'ye çıkacak. Bakan Ağbal, sigara kağıdından da ÖTV alınacağını açıkladı.

Bakan Ağbal, 2018 yılında kamuya şu anki planlara göre 74 bin ilave personel alacaklarını belirtti.

Yeni Orta Vadeli Programının (2018-2020) açıkladığı toplantıda konuşan Ağbal, kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Gelecek sene özelleştirme geliri hedefimiz 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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