Maliye Bakanı Şimşek'in kızı Azra Esma, yoğun bakımda

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ikiz kızlarından Azra Esma'nın rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
AA’nın haberine göre, Bakan Şimşek'in 16 aylık kızı Azra Esma, 20 Mayıs Çarşamba gecesi aniden rahatsızlanması üzerine Ankara'daki bir üniversite hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Azra Esma'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 27 Ocak 2014 tarihinde baba olmuş, ikiz çocuk sevincini Twitter'dan yazdığı mesajla paylaşmıştı. Şimşek ailesi, ikiz kızlarına Azra Esma ve Sare Nur isimlerini vermişti.