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Ekonomi

Maliye Bakanı Şimşek: Vergi affını olumlu bulmuyorum, prensipte karşıyım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en kapsamlı vergi affını içeren torba tasarıyla ilişkin ilk kez konuştu

30 Haziran 2014 18:15

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal güvenlikten vergi borçlarına kadar geniş bir alanda af ve yeniden yapılandırma getiren torba yasa hakkında ilk kez konuştu. Şimşek "Benim de bu partinin milletvekili olarak sahip çıkmam gerekir. Ama ben bu tür düzenlemeleri olumlu bulmuyorum" dedi.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlarken; af  paketi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu partimizin sahiplendiği bir teklif. Benim de bu partinin milletvekili olarak sahip çıkmam gerekir. Ama ben bu tür düzenlemeleri olumlu bulmuyorum. Bunu da söylemem gerekir. Vergide uyum çok önemli bir husustur. Vergide uyumun bozulmasında bu tür düzenlemelerin etkisi olduğu yönünde çalışmalar var. Benim de tereddütlerim var. İkinci husus toplumda bu tür düzenlemeler af kapsamında tartışılıyor, bu da adaletsizlik duygusu oluşturuyor. O nedenle mümkün olduğunca tartışmalar af noktasında olsa da, af niteliğinde olmaması için bizim birlikte çaba sarf etmemiz gerekir. Örneğin ana para, faiz ve ceza var vergi incelemesi anlamında. Ana paradan vazgeçme yok o anlamda tasarı olumlu. Cezaların silinmesi caydırıcılığımızı azaltıyor. Açık ve net konuşayım. Yükümlülüğünü zamanında yerine getirmek kanunun, birlikte yaşamanın gereğidir. Bunu yapmayanları inceleme sonucu ortaya çıkardıysak ceza yazıyoruz. Belki o cezaların kaldırılmasına ilişkin, cezaların da alınabileceği ancak taksit yapılabileceği yönünde bir düzenleme olabilir. Takdir komisyonun.  Kasa alacakları konusunda, kasa alacaklarıyla ilgli tasarıyla getirilen düzenleme affa en yakın düzenleme. Prensip olarak görüşüm, bu türden düzenlemelerin olmaması gerektiği yönündedir."

 

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