-Maliye Bakanı Şimşek kan davalı iki aileyi barıştırdı BATMAN (A.A) - 15.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da kan davalı iki aileyi barıştırdı. Uçakla Batman'a gelen Bakan Şimşek, Batman Valisi Ahmet Turhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin'le birlikte Batman Öğretmenevi'nde, Gercüş ilçesinin Tepecik köyünde, yaklaşık 1,5 yıl önce Cengiz ve Taşan aileleri arasında yaşanan, 3 kişinin ölümü, 11 kişinin yaralanmasına neden olan kan davasının sona erdirilmesi için düzenlenen barış yemeğine katıldı. Bakan Şimşek, yemekte yaptığı konuşmada, ''Bu anlamlı yemekte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konu bana intikal ettiğinde 'Müslümanlar arasında kin tutma ve kırgınlıklar olmaz' dedim ve ailelerin barışmasına yardımcı olduk. Kan davalı ailelerin barışmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Kur'an okunan törende, iki ailenin temsilcileri Cengiz Taşan ve Aziz Cengiz kucaklaşarak kan davasını sona erdirdiklerini belirtti.