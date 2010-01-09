Maliye Bakanı Şimşek evlendi

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Esra Kara ile Ankara’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.



Törene, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Başbakan yardımcısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eşi, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile eşi, Devlet Bakanı Faruk Özak, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz ve eşi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve eşi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve eşi, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve eşi, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İstanbul Valisi Muammer Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarıyla, parti yöneticileri, üst düzey bürokratlar, işadamları ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise rahatsızlığı nedeniyle nikaha katılamadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta gelin ve damadın nikah şahitliğini TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birlikte ile yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen nikah saat 20.30 kıyıldı.

Edinilen bilgiye göre nikaha yaklaşık bin kişi katıldı. Nikah töreninde protokol gereği evlilik cüzdanını TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in vermesi gerekirken Şahin, kabine üyesi olması nedeniyle cüzdanını TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in vermesi gerekirken Şahin, kabine üyesi olması nedeniyle cüzdanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesinin daha doğru olacağını belirtti. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan'da evlilik cüzdanını gelin Esra Şimşek'e verdi.



Başbakan'dan üç çocuk esprisi

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''çifte üç çocuk'' temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de üç çocuk konusunun patentinin Başbakan Erdoğan'a ait olduğunu belirterek, sözü Başbakan Erdoğan'a verdi. Başbakan Erdoğan'da esprili bir şekilde ''Ben daha önce Mehmet'le bu konuyu konuşmuştum. (Esra'yla da bu konuyu konuş) demiştim. O'da (konuştum) dedi. Maliye Bakanlığında her şeyi sıkıyorsun bu konuda sıkma'' dedi.

Evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu ve karşılıklı anlayış gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, çite mutluluklar diledi. Daha sonra Maliye Bakanı Şimşek ve eşi aile üyeleriyle hatıra fotoğraf çektirdi ve törene katılanların tebriklerini kabul etti. Nikahın ardından bir kokteyl verilirken davetlilere üstünde beyaz çiçeklerin bulunduğu nikah şekeri dağıtıldı.