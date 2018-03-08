Maliye Bakanı, “Moody's'in verdiği notun bizim için itibarı yoktur” dedi; “Onu bizim için değil, yatırımcı için veriyorlar” yorumu geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Moody’s’in verdiği notun bizim için hiçbir itibarı yoktur” şeklindeki sözlerini değerlendiren Hürriyet yazarı ve ekonomist Uğur Gürses, notlama sisteminin vatandaşlar ve siyasi yönetimler için değil, yatırımcılar için kullanıldığını hatırlattı.

Kişisel Twitter hesabından, Bakan Ağbal’ın Moody’s’le ilgili yaptığı açıklamalara dair bir haberi paylaşan Gürses, “Notu bizim için vermiyorlar; yatırımcılar için var” ifadelerini kullandı.