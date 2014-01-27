Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ikiz çocuk babası oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 2010 yılında Esra Şimşek ile evlenen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek baba oldu. Baba olma sevinci yaşayan Mehmet Şimşek'in maaşı da artacak. İkiz babası olan Şimşek'in maaşına her bir çocuk için 38,5 lira ilave edilecek. Böylece maaşında 77 lira artış olacak. Ayrıca bir kereye mahsus olmak üzere 192,5 lira doğum yardımı alacak.

Bakan Şimşek, daha sonra hastaneden ayrılıp Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için Başbakanlık Merkez Bina'ya gitti.

Haberi Twitter hesabında duyuran Şimşek ‘’An itibarıyla iki evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah bahtlarını açık etsin, sağlık ve mutlulukla :-)) ‘’ mesajını paylaştı.