Maliye Bakanı: Irak cari açığı artırabilir

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl için jeopolitik gerginliklerin bir risk faktörü olduğunu belirterek, "Irak'ta olup bitenler cari açığımızı olumsuz etkileyecek. Eğer bu son gelişmeler hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, maalesef bu bizim için talihsiz bir gelişme, bu bir dış şok" dedi.

"Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı"nda yaptığı konuşmada Şimşek şunları söyledi:

"Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler de bizim açımızdan olumsuz. Ülke olarak kendi coğrafyanızı seçemiyorsunuz, bir tür kader gibi bir şey. Bizim coğrafi konumuz oldukça avantajlı bir yer ama bir o kadar da problemli bir bölgedeyiz. Problemli bir mahallede oturuyoruz. Arzumuz bölgede daha çok demokrasi.

Ama bu sene cari açığı aşağı çeken faktörler de var. En büyük ticaret ortağımız Avrupa resesyondan çıkıyor, Ortadoğu inşallah daha istikrarlı olacak diye düşünüyoruz. İç talebi biraz ılımlı tutuyoruz. Altın ithalatı geçen sene abartılı bir düzeydeydi, 12 milyar dolara çıkmıştı. Bu sene muhtemelen öyle olmayacak. Ve tabii ki turizm beklediğimizden daha iyi bir şekilde gidiyor."

Yüzde 4 büyüme

Bakan Şimşek, Türkiye'nin bu yılki büyümesinin yüzde 4 civarında olacağını öngördüklerini anımsatarak, "İlk çeyrek rakamları destekleyici. Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin orta ve uzun vadede yüzde 5 gibi bir trend büyüme rakamını yakalayabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük kazanımlarından birisi, kendi evini düzene koyması. Yani ciddi bir mali konsolidasyon, ciddi bir bütçe anlamında performans ortaya koymasıdır, reformlar yapmış olmasıdır. 2009 yılı hariç son 10 yıldır Türkiye Maastricht kriterlerini yakalamış durumda. Bu da çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son 10 yıldır kamu borcunun GSYİH'ya oranında Maastricht kriterlerini yakaladığını anımsatan Şimşek, şu anda kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 30'lara çekme çabasında olduklarını kaydetti

Dövizle borçlanma yok

Mehmet Şimşek, hane halkının borçluluk düzeyinin son yıllarda artmasına rağmen halen yönetilir ve düşük bir düzeyde bulunduğunu belirterek "Biz hane halkının dövizle borçlanmasına da izin vermiyoruz. Doğu Avrupa'nın deneyimlerinden ders aldık" dedi.

Türkiye'nin enflasyonu tek haneye düşürdüğünü ama halen kat edecek yolunun olduğuna dikkati çeken Şimşek şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz lazım. Bu sene enflasyon bir miktar yükseldi. Kur etkisi var, işlenmemiş gıda fiyatlarının etkisi var. Ama bunlar geçici etkiler. Muhtemelen biz Merkez Bankamızın öngördüğü gibi önümüzdeki sene sonu itibariyle tekrar yüzde 5'lere doğru enflasyonun indiğini göreceğiz. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler liranın değer kaybetmesi veya öngörülemeyen gıda fiyatlarındaki artış olarak özetleyebiliriz.“

Çalışma süreleri yüksek

Bakan Şimşek, Türkiye'nin mutlaka iş gücü piyasasını çok daha esnek hale getirmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü istihdamı artırmak için bu gerekiyor. İşe alma ve işten atma çok zor olduğu için yükleri ağır olduğu için Türkiye'de çalışma süreleri çok yüksek. Bu aslında işsizlik oranını da yüksek tutuyor. Bu çok ciddi bir problem. Bunu mutlaka aşmamız lazım. Bu hem sendikalar için iyi hem vatandaşlarımız için iyi, işsizler içinde iyi, çalışanlar içinde iyi. Bu çok temel bir reform alanı. Part-time (kısa zamanlı) çalışmada da maalesef Türkiye çok gerilerde. Özellikle kadınlar ve gençler için bu çok önemli bir konu. Bunu da reform çerçevesinde iyileştirmemiz lazım."