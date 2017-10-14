Maliye Bakanı: Değişiklik yaptığımız vergi düzenlemelerini telafi edecek tedbirler alacağız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşmelerinin dördüncü gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz aldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in "Orta Vadeli Program ve bütçe hedefleri değişmeyecek. Değişiklik yaptığımız vergi düzenlemelerini telafi edecek tedbirler alacağız." sözlerinin hatırlatılması ve tasarının komisyondan çekilmesinin istenmesi üzerine "Yok arkadaşlar, tedbirlerimiz bu kadar." dedi.

Orta Vadeli Program hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını daha önce söylediğini hatırlatan Ağbal, "Amerika'dan atılan bir tweet mi yoksa komisyonda oturan Maliye Bakanı mı? Ben size söylüyorum. İkisi de birbiriyle bütünlük oluşturan aynı şey söylüyor. Bu değişikliklerden sonra da herhangi bir şekilde Orta Vadeli Program hedeflerimiz, bütçe dengesi hedeflerimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kamoyuna yansıyan haberler üzerine bir açıklama ihtiyacı duymuş olabileceğini belirten Ağbal, açıklamalar arasında bir fark olmadığının altını çizdi.

Ağbal, "Ekonominin ihtiyaçlarına göre, kamu harcamalarında 2018 yılında ciddi anlamda kemer sıkacağız. Cari harcamalarımız başta olmak üzere, birçok alanda, bütçeyi açıkladığımızda onları da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten kamu 2018 yılında kemer sıkacak." diye konuştu.