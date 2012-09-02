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Politika

Maliye Bakanı: Bazı bakanlar kaynak bulmadan harcama yapıyor!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl bütçe hedeflerini tutturamayacaklarını açıkladı.

02 Eylül 2012 22:19

Bu yıl bütçe hedeflerini tutturamayacaklarını açıklayan Maliye Bakanı Şimşek, kaynaksız harcama yapanlar olduğunu söyledi.Şimşek,  "Beni dinlemiyorlar, kaynağını bulmadan harcamalarını genişletenler var" dedi.

Kanal 7 televizyonuna konuşan Şimşek, bütçedeki sorunun, memur maaş zamları, ulaştırma yatırımları, özelleştirme gelirlerinin azlığı ve BOTAŞ'ın maliyetin altında doğalgaz satmasından kaynaklandığını söyledi.
 
Maliye Bakanı’ndan, yeni gelir vergisi kanun taslağının da hazır olduğunu açıklaması geldi. 
 
Taslağın yeni vergi getirmeyeceğini, vergi oranlarıyla da oynamayacağını söyleyen Şimşek, “Taslak, gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiriyor. 250 maddelik kanun 100 maddenin altına iniyor. Vergi tabanını genişleten, beyanname veren mükellef sayısını artıran düzenlemeler içeren taslak, yeni vergi getirmiyor, vergi oranlarıyla da oynamıyor” dedi.
 
Şimşek, muafiyet ve istisnalara ilişkin çok ciddi bir çalışmanın da yürütüldüğünü dile getirdi: "Halen vergi ödemeyen veya az ödeyen bazı kesimlerin, artık normal vergi oranlarına tabi olma ihtimalleri yüksek.''
 
Bütün internet sitelerinden gayrimenkullerin kiralama ve satış fiyatlarını toparladıklarını ve onları bir veri tabanına dönüştürdüklerini belirten Bakan, "Onları vatandaşın beyanıyla karşılaştıracağız. Yüzde 20'ye müsamaha göstereceğiz ama büyük bir farklılık varsa incelemeye alacağız" diye konuştu.
 
Maliye Bakanı, bu kapsamda 300 bin lüks araba satışını incelemeye aldıklarını dile getirdi.
 

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