Maliye Bakanı Ağbal: Sanal bahis oynayanların paralarına el koyacağız; kimse çarçur etmesin

Maliye Bakanı Naci Ağbal, internet üzerinden sanal bahis oynayanların paralarına el koymaya başladıklarını belirterek "Kimse parasını çarçur etmesin" dedi.

Sanal bahis veya kumarda para akışının bankalar üzerinden yürütüldüğünü belirten Ağbal, KHK'da yapılan değişiklikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bu paralara el koyabildiğini duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre Ağbal, söz konusu düzenlemenin ardından hazırlanan raporların savcılıklara gönderildiğini kaydederek;

"Savcılıklarımız da şimdi mahkemelere müracaat ediyor. Bu paralara el koymaya başladık. Bana gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki attığımız adımlardan çok ciddi rahatsız olmuşlar. Bunu önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Gelir İdaresi Başkanlığımızı ve Vergi Denetim Kurulumuzu da devreye soktuk, onlar da özel denetim yapmaya başlayacaklar" diye konuştu.

"Para yatırdım diyenler yarın şaşırmasın"

Ağbal, sanal bahis oynayanlara şöyle seslendi:

"Burada yatırdıkları paraların hepsine bahsettiğim sistemle el koyacağız. 'Sanal bahis oynuyorum, para yatırdım' diyenler yarın şaşırmasın. Devlet olarak biz sanal kumar parasına el koyma yetkisini aldık. Dolayısıyla 'Sanal bahis oynuyorum' diye kimse parasını çarçur etmesin."

"Vatandaşlarımız suç örgütlerine

para kazandırmasın"

Sanal bahis oynatan sitelerin arkasında uluslararası suç şebekelerinin bulunduğunu savunan Ağbal, "Vatandaşlarımız suç örgütlerine para kazandırmasın. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit altına alan yapılara bilerek veya bilmeyerek kaynak aktarmasın. Bunun için herkes yasadışı sanal bahisten uzak dursun" diye konuştu.