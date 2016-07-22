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Maliye Bakanı Ağbal: Ödenmemiş vergi ve prim borçlarında yapılandırmaya gidiyoruz

"Vergi artı prim olarak yaklaşık 162 milyar liralık tutarı, vatandaşın lehine yeniden yapılandırmış olacağız"

22 Temmuz 2016 12:41

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma çalışması hazırlandığını belirterek, "30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu borçlarını 18 aya kadar yeniden yapılandıracaklar" dedi.

 

"Düzenlemeden 5 milyon mükellef yararlanacak"

 

NTV'deki programda vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar bulunduğuna işaret eden Ağbal, şöyle konuştu:


"Yaklaşık 4,5 ila 5 milyon mükellefimiz bu düzenlemeden yararlanacak. Sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar var. Vergi artı prim olarak yaklaşık 162 milyar liralık tutarı, vatandaşın lehine yeniden yapılandırmış olacağız."

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