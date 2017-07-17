Maliye Bakanı: 6 aylık bütçe açığı 25.2 milyar lira

Maliye Bakanı Naci Ağbal "Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 13.7 milyar TL açık verdi, Ocak-Haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ağbal Ocak-Haziran bütçe gerçekleşmeleri basın toplantısında konuşuyor. Ağbal sıkı para ve maliye politikalarının devam ettiğini söyledi. Küresel ekonomide ilk yarıda pozitif ivme görüldüğünü söyleyen Ağbal, geçen yılki darbe girişiminin büyümeyi aşağı çektiğini, sıkı para ve maliye politikalarına devam edildiğini vurguladı.



Ağbal "Gerek harcama programları, gerek vergi teşviklerinin bütçeye 11,9 milyar lira maliyeti oldu, tedbirlerin 2018 yılına maliyeti 7,4 milyar TL, 2019 yılına 6,9 milyar TL olacak" dedi.



Türkiye ekonomisinin her bakımdan güçlü bir toparlanma ortaya koyduğunu belirten Ağbal 2. çeyrek büyümesinin de 'sevindirici' olacağını ifade etti. Ağbal enflasyonun tek hanede tamamlanacağına inandığını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal ayrıca, 2017'nin sonuna kadar vergi artışı yapılmayacağını belirtti.