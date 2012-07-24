Maliye, Apple Store'un peşine düştü

Türkiye 2011’de uygulama (application) mağazalarından elde edilen gelirlerde yüzde 54’lük büyüme ile dünyada 9’uncu oldu. Ancak devlet bu alanda hiç vergi alamadı. 4 yılda Türkiye’de internetten 200 milyon dolarlık uygulama indirilmesi Maliye Bakanlığı’nı hareket geçirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, son dört yılda Türkiye’de internetten indirilen yaklaşık 200 milyon dolarlık uygulamadan (application) devlet hiç vergi alamadı. Apple ve android tabanlı cep telefonlarının ve tabletlerin hızla yaygınlaşması ve Apple App Store’un cirosunun Türkiye’de artması Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları Derneği’ni (MOBİLSAD) harekete geçirdi. Gelirler İdaresi’nden bir yetkili, “Bu işlemde KDV’nin mükellefi içerik sağlayan yurtdışındaki firma olduğundan vergilemede sorunu ortaya çıkmaktadır. Mükellefin Türkiye’de KDV mükellefi olmaması nedeniyle bu işlem üzerinden hesaplanacak KDV’yi içeriği cep telefonuna yükleyen kişinin beyan edip ödemesi gerekmektedir” dedi. Ancak bu verginin nasıl toplanacağı henüz netlik kazanmadı.

Vergilendirme sorunlu

Yurtdışındaki platformlardan cep telefonuna içerik yüklenmesi suretiyle verilen hizmetin KDV’ye tabi olduğunu belirten Gelirler İdaresi yetkilileri yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Bu uygulama bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de KDV’ye tabidir. Ancak özellikle 2000 sonrası süreçte bu işlemlerin nasıl vergilendirileceği AB ülkelerinde de, OECD ülkelerinde de tartışılmaktadır. Bu işlemde KDV’nin mükellefi içerik sağlayan yurtdışındaki firma olduğundan vergilemede sorun ortaya çıkmaktadır. Mükellefin Türkiye’de KDV mükellefi olmaması nedeniyle bu işlem üzerinden hesaplanacak KDV’yi içeriği cep telefonuna yükleyen kişinin beyan edip ödemesi gerekmektedir.”

Türkiye dünyada 9’uncu sırada

Türkiye'de Mart 2012 rakamlarına göre yaklaşık 65.8 milyon mobil abone bulunduğunu belirten MOBİLSAD Başkanı Kerem Alkin, şu bilgileri verdi: “3G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde 8 milyon 941 bine ulaştı. Türkiye, uygulama mağazalarından elde edilen gelirlerde yakaladığı yüzde 54’lük büyümeyle dünyada 9’uncu sırada yer aldı.”

Mobil uygulama market pazarı

Yıl sonunda uygulama pazarı 6.8 milyar doları bulacak.

Bu rakam 2013 yılında 29.5 milyar dolara çıkacak

2014 yılı sonunda ise 35 milyar dolar olması bekleniyor.

Apple App Store’un, 2011 cirosu 1.3 milyar Euro oldu.

2015 hedefi ise 4.4 milyar Euro’ya çıktı.

Google Android’in 2015 hedefi ise 1.5 milyar Euro.

Aylık uygulama indirme sayısı android için 640 milyon oldu.

Apple İOS için ise 1.45 milyar adedi buldu.

200 milyon dolar kaçtı

Türkiye’de son dört yılda internetten indirilen toplam 200 milyon dolarlık uygulamadan devletin hiç vergi alamadığını anlatan Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları Derneği (MOBİLSAD) Başkanı Kerem Alkin, şunları söyledi: “Bunun için Ulaştırma Bakanlığı’yla yeni bir çalışma yapıyoruz. Türk içerik üreticilerini de cesaretlendirmeli.Ya vergi ödenecek bir mekanizma oluşsun ya da intenet alt yapısının gelişmesine katkı sağlayacak bir mekanizma kurulsun.”