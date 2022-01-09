T24 LogoT24 Logo
Spor

Malili Ousmane Coulibaly, maç sırasında kalp krizi geçirdi

09 Ocak 2022 10:28

Katar ligi ekiplerinden Al Wakrah'da forma giyen 32 yaşındaki Malili Ousmane Coulibaly'ye sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Coulibaly'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Katar liginde Al Wakrah takımının Al Rayyan'la karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında Al Wakrah oyuncusu Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi.

32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde yere yığıldı. Müsabaka durdu, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.

Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ousmane Coulibalykalp krizimalilikatar ligi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24