Malili göçmen Fransa'da kahraman ilan edildi

Paris'in kuzeyindeki dört katlı bir binada balkon korkuluğuna asılı kalan bir çocuğu kurtarmak için binaya tırmanan Malili göçmen Mamoudou Gassama'nın cesareti, Fransız toplumu ve siyasiler tarafından övgüyle karşılandı.

Paris'in kuzeyinde yaşanan olay, bir görgü tanığının çektiği video ile sosyal medyada viral oldu. İzleyenler Gassama'yı tezahürat yaparak alkışlarken, birçok sosyal medya kullanıcısı 22 yaşındaki Gassama için "gerçek örümcek adam" benzetmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da, Gassama'yı Pazartesi sabahı Elysee Sarayı'na davet ettiği bildirildi.

Gassama'nın cesaretini öven Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kendisinin Fransa'da kalma çabasını destekleyeceklerini söyledi.

Hidalgo, Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mamoudou Gassama'yı bir çocuğun hayatını kurtaran bu cesur hareketi için tebrik ederim" dedi. Kendisiyle telefonda görüştüğünü de sözlerine ekleyen Hidalgo, Gassama'nın Mali'den Fransa'ya birkaç ay önce geldiğini ve Fransa'da kalmak istediğini söylediğini belirtti.

Hidalgo, "Kahramanca davranışının tüm vatandaşlara örnek olduğunu söyledim. Paris şehri elbette kendisini Fransa'ya yerleşme çabaları noktasında destekleyecektir" dedi.

Olay gerçekleşirken Gassama'nın oradan geçmekte olduğunu ve hemen eyleme atıldığını aktaran Le Parisien gazetesine yaptığını açıklamada Gassama, "Bunu yaptım çünkü sözkonusu olan bir çocuktu. Tırmandım ve şükürler olsun onu kurtardım" dedi.

Yapılan ilk incelemeler, olay gerçekleştiğinde çocuğun ebeveynlerinin evde olmadıklarını ortaya koydu. Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, polis çocuğun babasını oğlunu refakatsiz bıraktığı gerekçesiyle sorguya aldı.

DW,rtr/BÜ,ÖA

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