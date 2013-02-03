Maliki'den Exxon Mobil’e güç kullanma tehdidi

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’ye yakın Iraklı milletvekillerinden Sami el-Askeri, Washington Post gazetesine verdiği demecinde Irak merkezi hükümetinin Exxon Mobil şirketinin tartışmalı bölgelerde faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini söyledi.

Sami el-Askeri, gazeteye verdiği demecinde Başbakan Nuri el-Maliki’den naklen Kerkük’e 35 kilometre mesafedeki Kara İncir bölgesinde faaliyet göstermeye çalışması halinde Exxon Mobil’e karşı güç kullanarak müdahale edileceğini söyledi.

Sami el-Askeri ayrıca Başbakan Nuri el-Maliki’nin “Biz savaş istemiyoruz; ancak Irak’ın petrolünü ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekirse savaşırız” dediğini nakletti.

Kara İncir Nahiye Müdürü Şarku’l- Evsat gazetesine verdiği demecinde Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının Amerikan petrol şirketi Exxon Mobil’le Kara İncir bölgesinde petrol çıkarmak için anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, önceki gün Exxon Mobil’in Kerkük’ün Kara İncir bölgesinde petrol arama çalışmaları başlatmak için Kerkük’te geçici bir kamp kurduğunu bildirmişti