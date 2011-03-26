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Dünya

MALİKİ'DEN BAHREYN UYARISI BAĞDAT (A.A)

26 Mart 2011 01:35

-MALİKİ'DEN BAHREYN UYARISI BAĞDAT (A.A) - 25.03.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Bahreyn'e Sünni Arap komşuları tarafından yapılacak askeri müdahalenin, bölgede mezhep savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ile yaptığı mülakatta Maliki, Bahreyn'deki durumun Libya ve Mısır'dan farklı olduğunu vurgulayarak bu ülkelerdeki sorunun mezhepsel olmadığını, Bahreyn'de ise Sünniler ile Şiiler arasında sorun olduğunu kaydetti. Bahreyn'e yabancı askeri müdahalenin sona ermesi gerektiğini bildiren Maliki, Irak'ın bu ülkedeki Şiileri desteklemek için herhangi bir girişimi bulunmadığını da ifade etti.

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