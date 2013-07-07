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Dünya

Maliki ve Barzani saflarını birleştirdi

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanı Mesud Barzani ile Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözümü için safların birleştirilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti

07 Temmuz 2013 23:35

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Bağdat'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Maliki, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözümü için safların birleştirilmesi konusunda anlaştıklarını belirterek, iki tarafın anayasa konusunda ise farklı görüşlerinin bulunduğunu söyledi. Maliki, "Irak'ın çıkarları, tüm anlaşmazlıkların üstündedir. İki hükümet arasında devlet işleri için koordinasyon içinde işbirliği yapılacak. İçinde bulunduğumuz durumlar, sorunların çözümü için iyi atmosfer bulunmasını gerektiriyor" dedi. Irak Başbakanı, "Tarafların, ülkenin iyileştirilmesi ve tehlikelerden korunması konusundaki ortak isteği, sorunların barış ve muhabbet içinde çözümünü gerektiriyor" diye konuştu.

IKBY Başkanı Barzani de "Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlara uygun çözümler var. Çünkü iki taraf da sorunları çözme iradesine sahip. 'Biz kardeşiz' mesajı vermek için geldik. Ülkeyi çevreleyen tehlikelerden uzaklaşmak için iletişime devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Barzani, "İki hükümet arasındaki sorunların çözümü hedefiyle anayasanın uygulamaya geçirilmesi hususunda pratik adımlar atılması için anlaşmaya vardık. Ziyaretin sorunların çözümüne olumlu katkısı oldu. Dış tehlikelerden korunmak için iç cepheyi güçlendirmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

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