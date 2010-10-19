-MALİKİ TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin perşembe günü Türkiye'ye geleceğini ve Irak'taki gelişmeleri değerlendireceklerini bildirdi. Erdoğan, Finlandiya'ya gidişi öncesinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Necmettin Erbakan'ın 80 küsur yaşından sonra aktif siyasete geri dönmesini nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Erbakan'ı aradınız mı, mesaj gönderdiniz mi veya ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Bu şekilde bir soruya benim ancak vereceğim cevap 'hayırlı olsun' demektir. Mesajımızı da arkadaşlarımız geçmişler. Yani durum budur, tablo budur, İnşallah ilk fırsatta biz de telefonla arayıp kendilerini ayrıca tebrik ederiz'' dedi. Erdoğan, Irak Başbakanı Maliki'nin bölgedeki ülkelerle temaslarının olduğunu ve son olarak İran'a gittiğinin anımsatılarak Türkiye ile de temasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, ''Perşembe günü bizi ziyaret edecekler. Beraber bir yemeğimiz olacak ve Irak'taki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz'' karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan, dün Diyarbakır'da başlayan KCK davasında savunmaların Kürtçe yapılmasının talep edildiğini, mahkemenin ise bu talebi reddettiğinin hatırlatılması üzerine de, ''Yargı sürecindeki böyle bir meseleye bizim dahlimiz söz konusu olamaz. Kaldı ki, bununla ilgili olarak da yargı kararını vermiştir, cevabını vermiştir, olamayacağını söylemiş, reddetmiştir'' yanıtını verdi.