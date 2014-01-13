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Maliki: Türkiye petrol konusuna karışmasın

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden Türkiye'ye petrol sevkiyatına karşı çıktı

13 Ocak 2014 08:57

Irak, Bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatına tepkili. Irak Başbakanı Nuri el Maliki, "Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı" dedi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği maslahatgüzarı da, Başbakan Yardımcılığı'na çağrıldı.

Maliki, ''Irak petrolünün Petrol Bakanlığı yoluyla ihracatı dışında bir yolu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ne Kuzey Irak için ne de Türkiye için bu asla kabul edemeyeceğiz Anayasa ihlali. Önlemlerimiz var. Irak'ın petrolü Iraklılar için ve Kuzey Irak, Irak petrolünün yüzde 17'sini üretiyor. O bölgenin petrolü merkezi hükümete devredilmek zorunda. Türkiye Irak'ın bağımsızlığına zarar veren bu konuya karışmamalı'' dedi.

Maliki, Türkiye'ye petrol sevketmesi halinde Bölgesel Kürt yönetimine federal bütçeden kaynak aktarılmayacağını da vurguladı.

Konu sadece Maliki'nin yorumlarıyla sınırlı kalmadı. Başbakan Yardımcısı Hüseyin el Şehristani, Bağdat Büyükelçiliği maslahatgüzarı Efe Ceylan'ı konutuna çağırarak görüştü.

Görüşmenin ardından Şehristani, Irak hükümetinin Türkiye'yi bu konuda sorumlu tuttuğunu söyledi ve kayıplarını isteme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Şehristani, Türk yetkililerin Irak Petrol Bakanlığı'ndan yetkililerin Kürt bölgesinden ihraç edilen petrol miktarını görmelerini engellediğini de belirtti.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi geçen hafta ham petrolün Türkiye'ye gönderilmeye başlandığını, ihracaatın da bu ay sonu başlayacağını açıklamıştı.

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