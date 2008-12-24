Maliki: Çıkarlarımız için buradayız

Irak Başbakanı Nuri El Maliki bugün Ankara'ya geldi. Maliki, Esenboğa Havalimanı'ndaki ilk açıklamasında, "İki ülkenin arasındaki çıkarları korumak için buradayız" dedi.



Ankara'da, Irak ve PKK trafiği hızlanıyor. Irak Başbakanı Maliki bugün Ankara'ya geldi; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de önümüzdeki ay Bağdat'a gidiyor.



Maliki'nin bugünkü temaslarının gündeminde PKK ile mücadele ve bunun için oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasının işleyişi var.



Türkiye'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maliki, iki ülke çıkarlarını korumak için burada olduğunu ifade etti.



Gazetecilere açıklama yapan Maliki, "İkili ilişkiler için buradayım. İlişkileri iyi seviyeye getirmeliyiz. İki ülke arasındaki kardeşlik için buradayız. Üçlü komite kuruldu ve ilk olarak Bağdat'ta toplandı. Bir takım kararlar alındı ve bu komitenin kararlarını destekliyoruz. Komitenin birinci amacı terör örgütü ile mücadeledir" dedi.



Gül ve Erdoğan ile görüşecek



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek olan Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



Ziyaret öncesi



Irak Başbakanı Maliki Türkiye'ye gelme isteğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bağdat ziyaretini ertelemesinin ardından iletti. İlk başta günübirlik planlanan ziyaret 2 güne çıkarıldı.



Temaslarına bugün başlayacak Nuri El Maliki'nin heyetinde 6 bakan yer alacak.



Yetkililer, Maliki'nin ziyaretinin temmuz ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bağdat ziyaretinde başlayan stratejik işbirliği mekanizma çerçevesinde yapılmadığının altını çiziyor.



Görüşmelerde herhangi yeni bir anlaşma imzalanması beklenmiyor.



Maliki'nin Ankara temasları sırasında Türkiye'nin Kuzey Irak'daki Kürt yönetimiyle başlattığı ikili diyalog süreci de ele alınacak, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de gündemde olacak.

