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Dünya

MALİK: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ CİDDE (A.A)

09 Mayıs 2011 20:04

-MALİK: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ CİDDE (A.A) - 09.05.2011 - Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından cumhurbaşkanı, başbakan ve kendisinin ölüm tehditleri aldığını söyledi. Cidde'de "Saudigazette"ye açıklamalarda bulunan Malik, "Dünya sormalı: Usame bin Ladin'i Pakistan'a kim getirdi, onu kim terörist yaptı?" dedi. Malik, "Gerçek şu ki, Bin Ladin bizim bebeğimiz değildi. Şeytanı evinize aldığınızda onu suçlamazsınız, onu eve alanı suçlarsınız" diyerek ABD'ye mesaj gönderdi. Pakistan İstihbarat servisinin terörizme karşı büyük bir mücadele verdiğini, ufak tefek bazı başarısızlıklarının da olduğunu belirten Malik, Usame Bin Ladin'in cep telefonu kartı ile ilgili ilk bilgiyi aldıklarını da söyledi.  İçişleri Bakanı Malik, Usame Bin Ladin'in öldürülmeden önceki yıllarda etrafının kuşatıldığını iddia etti.  Suudi Arabistan ile birlikte terörizme karşı savaştıklarını kaydeden Malik, bu ortak çalışmayı Suudi İçişleri Bakanı Prens Naif ile birlikte yaptıklarını anlattı.

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