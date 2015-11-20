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Dünya
Deutsche Welle

Mali'deki rehine krizi sonlandırıldı

Fansız özel kuvvetlerinin operasyonu sonucu Mali'nin başkenti Bamako'daki rehine krizinin sona erdirildiği, operasyon sırasında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BM askerleri ise ölü sayısını 27 olarak açıkladı.

20 Kasım 2015 20:15


Mali'nin başkenti Bamako'da bugün silahlı kişiler daha çok yabancıların konakladığı Radisson Blu Oteli'ne silahlı baskın düzenlemiş ve çok sayıda kişiyi rehin almıştı. Bölgeden alınan son bilgilere göre, rehine krizi Fransız ve ABD'li özel kuvvetlerin operasyonu sonucu sona erdirildi. Mali hükümeti, saldırganların elinde hiçbir rehine kalmadığını duyurdu. Rehineler arasında yedi de THY çalışanı bulunuyordu. THY çalışanlarında 6'sı kurtarılmıştı. Operasyon sırasında 18 kişinin öldüğü, 3 otel bekçisi ile bir polisin yaralandığı bildirildi. BİM askerleri ise 27 cansız beden tespit etiklerini bildirdi. Ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir sayı açıklanmadı. Rehin alınanların sayısı en başta 170 olarak verilmiş, ancak gün içerisinde bu sayının daha fazla olabileceği gündeme gelmişti.

El Kaide bağlantılı bir gruplar

Medyada yer alan haberlere göre, Bamako'daki otel saldırısını radikal İslamcı El Kaide bağlantılı El Murabitun ve İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM) örgütleri üstlendi.

Lüks otel Raddison Blu işadamları, diplomatlar ve Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bir bölge olarak görülüyordu. Radikal İslamcıların otele düzenlediği saldırının sembolik bir anlamı olduğu, cihatçıların 'hiçbir yerde güvende değilsiniz' mesajı vermeye ve Mali'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yorumları yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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