Mali'de rehine operasyonu ile kurtulan THY kabin memuru yaşananları anlattı

Mali'de sabah saatlerinde gerçekleşen otel baskınında rehin alınan 170 kişi arasında bulunan 7 THY personelinden 5'i kurtarıldı. Kurtarılanlardan kabin memuru Lütfiye Deniz Kıvrak Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Bamako uçuşlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz asker ve polis operasyonuyla kurtarıldık" dedi.

Rehineler serbest bırakıldı

Otelde rehin kalan Türk pilotların İsmail Yerli ve Sadık Murat Arat olduğu belirtildi. Kabin memurlarının da Murat Gündüz, Şerife Taşcı Kabacık, Lütfiye Deniz Kıvrak ve Eray Sevim olduğu açıklandı. Otelde rehin kalan THY personelinden 6'sının uçuş amacıyla bu ülkede bulunduğu ve diğer Türk personelin Mali'de görevli olduğu belirtildi. Malili yetkililer, akşam saatlerinde yaptıkları açıklamada otelde rehine kalmadığını söyledi.

"Asker ve polis kurtardı"

Kabin memuru Lütfiye Deniz Kıvrak “Biz asker ve polis operasyonuyla kurtarıldık” dedi. Habertürk'e konuşan Kıvrak, telefonunun şarjının çok az olduğunu belirterek, kısa bilgiler verdi ve “İki arkadaşımız içerde, umarım onlar da kurtarılacak” diye konuştu.