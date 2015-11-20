Mali'deki otelde rehine kalmadı, en az 27 ölü

Mali'nin başkenti Bamako'daki Radisson Otel'de 140 müşteri ve 30 çalışan rehin alındı. Saatler süren krizin ardından konuşan Mali Güvenlik Bakanı, Bamako'daki Radisson Oteli'nde rehine kalmadığını söyledi. Rehine baskınında 27 ölü var. THY personeli 7 Türk de kurtarıldı. Saldırıyı El Kaide bağlantılı El Murabitun örgütü üstlendi. Mali'nin kuzeyinde etkili olan El Murabitun örgütü Tuareg ve Arap militanlardan oluşuyor.

Mali özel kuvvetleri, ABD ve Fransız özel kuvvetleriyle rehineleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Mali Güvenlik Bakanı, Bamako'daki Radisson Oteli'nde şu anda rehine kalmadığını söyledi. Saldırganlardan 2'sinin öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, kanlı eylemi 10 saldırganın gerçekleştirdiğini söyledi.

Amerikan CNN televizyonu, ABD Özel kuvvetlerinin de oteldeki rehinelerin kurtarılması çalışmalarına katıldığını duyurdu. ABD'nin Mali'de özel kuvvetleri olduğu biliniyor. Oteldeki kurtarma operasyonuna Fransız özel kuvvetleri de katılıyor. Fransa özel bir birliği de, Mali'ye gönderdiğini açıkladı.

THY personeli kurtarıldı

THY personelinden kaptan pilot İsmail Yerli, ikinci pilot Sadık Murat Arat, THY istasyon şefi Mehmet Atmaca, kabin memurları Şerife Taşcı Kabacık, Lütfiye Deniz Kıvrak ve kabin amiri Murat Gündüz ile steward Eray Sevim kurtarıldı.

10 saldırgan iddiası

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir güvenlik kaynağı ise otelde yaklaşık 10 saldırgan olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Ajansa konuşan güvenlik kaynakları, "Kuran'dan ayetler okuyabilen rehinelerin serbest bırakıldığını" iddia etti.

Polis, otomatik silah seslerininin duyulduğu 190 odalı otelin çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

ABD ve Fransız büyükelçilikleri, Bamako'daki vatandaşlarını güvenli bir yerde beklemeleri konusunda uyardı.

Mali'de Ağustos ayında da Sevare kasabasındaki bir oteldeki 24 saatlik kuşatma ve rehin alma krizinde dört asker ve beş BM çalışanı hayatını kaybederken, dört saldırgan öldürülmüştü.

Fransa 50 subay gönderdi

Fransa terörle mücadele konusunda uzman 50 seçkin subayı, otelin bulunduğu Bamako kentine gönderme kararı aldı. Fransız jandarma sözcüsü, "Yola çıkmaları an meselesi" dedi.

"Diplomatik araçlarla geldiler"

Birleşmiş Milletler'in Mali'deki misyonunun sözcüsü Olivier Saldago, diplomatik araçlarla gelen saldırganların yerel saatle 07.00 sularında ellerindeki Kalaşnikoflarla oteli bastığını söyledi.

Davutoğlu: Rehin tutulan vatandaşımızla da iletişimimiz var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mali'deki rehine eylemine ilişkin olarak, "Yedi vatandaşımız vardı. Beşi şu an itibarıyla kurtarıldı. Diğer iki vatandaşımızla da iletişimimiz var. Sağlıkları, sıhhatleri iyi. O bakımdan bir sıkıntı yok. İnşallah onların da kurtarılması için yoğun bir çaba içindeyiz. Yedi vatandaşımızın beşi salimen kurtarıldı. Diğer 2'sini inşallah önümüzdeki süre içinde kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" demişti.