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Yaşam

Mali'de imama dokunmak isteyen 30 kişi öldü

Bamako'da bir imamın vaazı için Modibo Keita stadyumunda toplanan kalabalıkta izdiham çıkınca en az 30 kişi hayatını kaybetti.

22 Şubat 2011 02:00


T24- Mali'nin başkenti Bamako'da bir imamın vaazı için Modibo Keita stadyumunda toplanan kalabalıkta izdiham çıkınca en az 30 kişi hayatını kaybetti.

En az 70 kişinin de yaralandığı olay, imam Osman Madani Haydara'nın vaazının sonunda yaşandı.
Modibo Keita stadyumunun 25 bin kişi kapasitesi olduğu belirtiliyor.

Mali'de iç güvenlikten sorumlu bakan, imamın konuşmasının sonunda, hayır duasını almak isteyen kalabalığın akınına uğradığı, çoğu kişinin bekledikleri sırada metal parmaklıklara çarparak ezildiğini bildirdi.

Ölenlerin çoğunun şifa ve koruma duası isteyen kadınlar olduğu bildirildi.

AFP ajansının haberine göre izdihamın yaşandığı yerde, kurtarma ekipleri, anne ve babasını kaybeden ve evine nasıl gideceğini bilmeyen bir kız çocuğunu ağlarken buldu.

Bir başka kişi de her yıl bu etkinliğe katılan teyzesinin olayda hayatını kaybettiğini doğrulattıklarını, ancak 10 yaşındaki yeğenlerinden haber alamadıklarını bildirdi.

Ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gabriel Toure hastanesinin önünde ise sevdikleri hakkında haber almak isteyenlerle doldu

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