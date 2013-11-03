Mali'de iki Fransız gazeteci öldürüldü

Mali'de röportaj yaptıkları yerel bir siyasetçinin evinden çıktıkları sırada silahlı dört kişi tarafından kaçırılan RFI radyosu muhabirleri Claude Verlon ve Ghislaine Dupont'un cesetleri Kidal kentinin girişinde bulundu.

Reuters ajansına göre Fransız gazeteciler, ayrılıkçı Tuareg grubu MNLA'nın yerel yetkililerinden Ambeiry Ag Rhissa ile röportaj yapıyordu. Olay hakkında konuşan Ag Rhissa, 'Gittiler ve az sonra dışarıda garip bir ses duydum. Hemen dışarı koştum. Başı örtülü silahlı bir adam silahını doğrulttu ve bana içeri girmemi söyledi' dedi.

Kidal'da 400 kadar Fransız askerinin yanı sıra Birlemiş Milletler Barış Gücü askerleri de bulunuyor.

Yakın zamana kadar Kidal'dan bulunan BBC muhabiri Mark Doyle, yaklaşık 10 bin nüfuslu kentin Tuareg'li göçebelerle ülkenin geri kalan nüfusunu oluşturan siyah Afrikalılar arasındaki gerginliğin merkezinde yer aldığını söylüyor. Doyle, yüzlerce yabancı ve Malili askerin olduğu bir yerde gazetecilerin kaçırılabilmesinin dikkat çekici olduğunu vurguluyor.