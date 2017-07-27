Mali'de iki Alman askeri hayatını kaybetti

Afrika ülkelerinden Mali'deki Birleşmiş Milletler barış gücü misyonuna katılan Alman birliğine bağlı 'Tiger' tipi savaş helikopterinin ülkenin kuzeyinde düşmesi sonucu iki Alman askeri öldü. Helikopterin düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzmanlar düşüş nedenini araştırmak üzere Gao'ya gidecek. Haber dergisi 'Spiegel' Alman helikopterinin teknik arıza nedeniyle düşmüş olabileceğini bildirdi. Tiger'lerin rutin uçuşları düşüş nedeni açıklığa kavuşana kadar iptal edildi.

Savaş helikopteri Çarşamba günü Gao'nun 70 km. kadar kuzeyinde düşmüş ve tamamen yanmıştı. Onu takip eden ikinci helikopterin pilotu Tiger'in aniden ve imdat sinyali göndermeden diklemesine düşüşe geçerek yere çakıldığını bildirdi.

2015 yılından bu yana Alman ordusu yurtdışı operasyonlarında kayıp vermemişti. Malili isyancılardan alınan Gao'daki uluslararası barış gücü üssünde 875 Alman askeri görev yapıyor.

Tiger her hava şartına uygun değil

Tiger tipi helikopterler sürekli problem çıkarmakta ve bu helikopterleri uçuracak pilot bulmakta güçlük çekilmekteydi. Uçuş ve atış eğitimini üstlenmek zorunda kalan az sayıdaki askeri pilotun görev yoğunluğu nedeniyle yıprandığı ve bu durumun ekspertiz kaybına yol açtığı rapor edilmişti. Ayrıca savaş helikopterlerinin Afrika sıcağına dayanmakta zorlandığı tespit edilmiş ve 43 derecenin üzerindeki sıcaklıkta kalkış yapması yasaklanmıştı. Hava basıncı ve rutubet oranı da Tiger'lerin operasyon kabiliyetini etkileyebiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Almanya'nın New York büyükelçisine taziyelerini iletti ve barış gücü misyonlarına katkısından dolayı Almanya'ya teşekkür etti. BM barış gücü Mali'nin istikrara kavuşturulması ve asilerle hükümet arasında barış anlaşmasına varılması amacıyla bu Afrika ülkesinde görev yapıyor. Mali'nin kuzey bölgeleri 2012 yılında çeşitli terörist grupların eline geçmiş ancak kısa süre sonra bölge Fransız özel timleri tarafından teröristlerden temizlenmişti. Mali'nin kuzeyinde terör estiren gruplar arasında El Kaide de bulunuyor.

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DW, dpa/AG, BÖ