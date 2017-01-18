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Dünya
Deutsche Welle

Mali'de bomba yüklü araçla saldırı

Mali’nin kuzeyinde bir askeri üsse patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 47’ye yükseldi.

18 Ocak 2017 21:09

Mali hükümetinin açıklamasına göre Gao kentindeki bir askeri kampa patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda beşi intihar eylemcisi olmak üzere 47 kişi hayatını kaybetti. Mali Ordu Sözcüsü Diarran Kone saldırıda en az 115 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 2015 yılında imzalanan barış anlaşmasına karşı çıkan radikal İslamcı grupların eylemin arkasında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırının düzenlendiği askeri üste anlaşma uyarınca birlikte devriye gezmesine karar verilen Mali ordusu askerleri ile eski isyancı güçler bulunuyordu. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bu üste bulunan silahlı güçlerin sayısı 600'ü geçiyor.

Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita saldırı sonrası ülkede üç günlük yas ilan etti.

Mali'de Birleşmiş Milletler barış misyonu çerçevesinde 500'ün üzerinde de Alman askeri bulunuyor. Alman hükümeti saldırının ülkedeki barış sürecini sabote etmeye yönelik olduğunu açıklayarak saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün Mali gündemiyle toplanması bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, Reuters / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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