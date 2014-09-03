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Dünya
Deutsche Welle

Mali'de BM'ye saldırı

Mali'de yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu BM Barış Gücü'ne bağlı 4 asker öldü.

03 Eylül 2014 12:10


Mali'nin kuzeydoğusunda meydana gelen olayda, BM Barış Gücü adına görev yapan Çadlı askerlerin aracı hedef oldu. Patlamada 6'sı ağır 15 asker de yaralandı.

Mali'nin kuzeyinde, 17 Ağustos'ta düzenlenen bir intihar saldırısında 2 BM askeri can vermişti.

Fransa'nın Mali'ye geçen yıl ocak ayında düzenlediği müdahaleyle büyük yerleşim yerlerinden çekilen İslamcı militanlar, yer yer güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Barış müzakerelerine gölge düştü

2012'de düzenlenen bir askeri darbe ülkeyi kargaşaya sürüklemiş, oluşan iktidar boşluğundan yararlanan Tuareg isyancıları ve İslamcı militanlar kuzeyde kontrolü ele geçirmişti. İslamcıların güneye doğru ilerlemesi, Fransa'nın askeri müdahalesiyle durdurulmuştu. Fransa daha sonra sorumluluğu BM ve Mali ordusuna devretmişti.

BM askerlerini hedef alan saldırı, Cezayir'de devam etmekte olan barış müzakerelerine gölge düşürdü. Müzakerelere Mali hükümeti ve 6 isyancı örgütün temsilcileri katılıyor. Mali ve komşu ülkelerde yaşayan Tuareg halkı genişletilmiş özerklik ya da bağımsızlık talebinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Mali Barış Gücü Barış GücüAğustosMaliTuaregFransaCezayirDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NHBK

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