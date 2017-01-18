Mali'de askeri üsse bombalı saldırı: En az 47 ölü

Mali hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Gao şehrinde bulunan askeri üsse yapılan bombalı saldırıda, '5'i intihar saldırganı olmak üzere en az 47 kişinin' öldüğünü, 115 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Mali ordusu sözcüsü Diarran Kone, bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ülkede "yıllar içinde yaşanan en kötü saldırı" olduğunu söyledi.

Saldırganların hedef aldığı askeri üste, askerlerin yanında silahlı isyancı grupların da olduğu belirtiliyor.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita, saldırının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede 3 gün yas ilan etti.

Bu, Mali'de bir askeri üssün hedeflendiği tek saldırı değil.

Geçen yıl Temmuz ayında, ülkenin merkezindeki Nampala kentindeki bir askeri üsse yapılan saldırıda 17 asker ölmüş, 30 asker yaralanmıştı.

Mali, eski bir Fransız sömürgesi.

2013'ün Ocak ayında ülkenin kuzeyini ele geçiren El Kaide bağlantılı militanlar başkent Bamako'ya yürüme tehdidinde bulunmuş, Fransa bunun üzerine Mali'ye müdahale etmişti.

2015 yılının Ağustos ayında Mali'nin Sevare kentinde İslamcı olduğundan kuşkulanılan silahlı kişiler bir oteldeki rehine krizi sırasında aralarında beş BM görevlisinin de bulunduğu 13 kişiyi öldürmüşlerdi.

Keita hükümeti, ülkedeki radikal gruplarla mücadele etmekte zorlanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yeni raporuna göre, Mali hükümeti ülkedeki cihatçılardan sivilleri koruma konusunda görevini yerine getiremiyor.

BBC'nin Afrika Editörü James Copnall, Çarşamba günkü saldırının askerlerin de güvende olmadığına işaret ettiğini söylüyor.