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Dünya
Deutsche Welle

Mali'de Alman helikopteri düştü

BM'den yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Batı Afrika ülkesi Mali'de, içinde iki Alman mürettebatın bulunduğu Alman ordusuna ait bir helikopter düştü. Mürettebatın akıbetine dair henüz bir bilgi yok.

27 Temmuz 2017 00:58

Mali'de çarşamba günü, içinde iki Alman mürettebatın bulunduğu Alman ordusuna ait bir helikopter düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali'deki barış misyonu MINUSMA'nın sözcüsü Ahmad Makaila'nın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre Alman ordusuna ait Tiger tipi helikopter çarşamba günü öğle saatlerinde Mali'nin Gao bölgesindeki Tabankort kasabasının yakınlarında düştü.

Makaila, düşen helikopterin içindeki iki Alman mürettebatın akıbetine dair bir bilgi vermezken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcülerinden Farhan Haq, mürettebatın akıbeti hakkında bilgi verebilmek için önce helikopterin düştüğü bölgenin güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Helikopterin bölgedeki çatışmaları gözlemlerken düştüğünü ifade eden Haq, MINUSMA'nın bölgeye sağlık ekibi gönderdiğini belirtti.

Alman ordusundan dpa'ya açıklama yapan bir sözcü, helikopterin düşmesini "konuşlandığımız bir ülkede yaşanan ciddi bir olay" olarak değerlendirerek, ancak konuyla ilgili bilgi toplamaya devam ettikleri için başka bir açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

Almanya, Mali'de MINUSMA misyonuna 875 askeriyle destek veriyor. Mali'de toplam 13 bin civarında BM askeri bulunurken 2 bin kadar da polis görev alıyor.

Almanya'nın ayrıca bölgede dört Tiger tipi helikopteri ve yine dört tane NH90 tipi taşıma amaçlı helikopteri bulunuyor.

Yurt dışında görevli olarak çalışan Alman askerleri en son 2015'in eylül ayında Afganistan'da hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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