Mali ve Burkina Faso’da terör saldırıları: 21 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso’da, pazar günü düzenlenen terör saldırılarında, 15 asker ve 6 sivil hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre, Mali ordusu tarafından yapılan açıklamada; intihar bombacılarının patlayıcı yüklü araçlarla Mali'nin merkezindeki üç askeri üsse saldırı düzenlediği kaydedildi. Sevare, Niono ve Bapho'daki askeri üslere düzenlenen saldırılarda, 6 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Burkina Faso’nun kuzeyinde yer alan Soum kentindeki Gaskinde ve Pobe-Mengao'da bulunan askeri üslere düzenlenen silahlı saldırıda ise; 5'i asker olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güvenlik kaynakları, üste önemli derecede maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

Yaklaşık 30 kişinin yaralandığı saldırıları, Amadu Kufa tarafından yönetilen terör örgütü El Kaide bağlantılı Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.