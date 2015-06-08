'Mali piyasalar ortaya nasıl bir koalisyon çıkacağına bakacak'

Radikal gazetesi yazarı Uğur Gürses, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrasında ortaya çıkan tablonun Merkez Bankası'nı rahatlatacağını söyledi. Bugünkü köşe yazısında sonuçları değerlendiren Gürses, mali piyasalar sorusundan daha önemli olanın Merkez Bankası'nın ne yapacağı olduğuna dikkat çekerek, "Merkez Bankası’nın mali piyasa istikrarı ve ekonominin gerektirdiği adımları atması, ‘yapması gerekeni’ herhangi bir politik zirveye tepeye bakmadan daha teknik biçimde ve kararlılıkla yapabilme ortamının ortaya çıkmış olmasıdır" dedi.

Merkez Bankası'nın "politik baskı" bahanesiyle hoş görüldüğünü söyleyen Gürses, "Merkez Bankası’nın üzerinden bu heyula kalkmıştır. Bu, istemese de Merkez Bankası’nı doğruyu yapma rayına sokacaktır. Merkez Bankası’nın sinyal etkisi, geçmişten daha güçlü biçimde algılanacak, hesaba katılacak; bankanın ‘sözlü müdahaleleri’ daha güçlü biçimde etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürses, mali piyasaların genel durumuyla ilgili de şunları söyledi:

"Dünkü seçim sonuçlarıyla ilgili peşinen şunu not etmek gerekiyor; mali piyasaların kısa vadede hesaba katmadıkları bir durum geçici olumsuzluklar getirebilir. Ancak orta vadede Türkiye’nin büyüme patikası için önemli bir handikapı seçmen iradesiyle ortadan kaldırıldığı ve ‘yeni bir hikâyenin’ önünün açıldığı açık."

(...)

İşin doğrusu; mali piyasalarda, ortaya nasıl bir koalisyon çıkacağına bakılacak. Bir fon yöneticisi, iktidar değişimi ya da koalisyon görünümünün de ötesinde, Ankara’da politikada ve ekonomide kontrol ve denge mekanizmalarının yeniden tesis edilebilecek olmasını da olumlu gördüğünü anlattı. Hatta AB değerlerinin yeniden gündeme girmesinin mümkün olduğunu, bunun getireceği olumlu tarafı da hatırlattı."

Gürses'in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.