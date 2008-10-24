Mali krizin faturası banka yöneticilerine çıktı

Almanya, mali krizin sorumlularından hesap soruyor. Mali krizden etkilenenlerin başında gelen Alman Sanayi Bankası İKB’nin eski yöneticilerinden milyonlarca Euroluk ödemeleri iade etmeleri talep ediliyor.



“Süddeutsche Zeitung” gazetesinin haberine göre Alman Sanayi Bankası (IKB), eski yönetim kurulu üyelerinden milyonlarca euroyu bulan ödemeleri iade etmelerini talep ediyor.



Alman Sanayi Bankası, eski yönetim kurulu başkanı Stefan Ortseifen’i 805 bin Euro hak edişi tahsil edebilmek için yargı yoluna gitti.



Hatalı kararları zarar ettirdi



Banka yönetiminin yine eski yönetim kurulu üyelerinden Volker Doberanzke, Markus Guthoff ve Joachim Neupel’den ödemeleri iade etmesini bekliyor. Kendilerine 31 Ekim’e kadar süre tanınan eski yöneticilerden Volker Doberanzke’nin 583 bin, Markus Guthoff’un 600 bin, Joachim Neupel’in 451 bin Euro’yu iade etmesi talep ediliyor.



Alman Sanayi Bankası yönetiminin sözkonusu eski yöneticilere 2008 yılının Mayıs ayından bu yana emeklilik ödemelerini durdurduğu ortaya çıktı.



Alman Sanayi Bankası, eski yöneticilere 2006/2007 yılında “başarı ve bilanço sonu rakamlara” bağlı olarak ödeme yapıldığını, ancak aynı dönemde bu yöneticilerin imzaladığı kararların sonraki döneme zarar olarak yansıması üzerine hak edişlerin iade edilmesine karar verdiklerini açıkladı.



Devlet kurtarmıştı



Alman Sanayi Bankası eski yönetim kurulu üyelerinden Claus Momburg’un eski işvereninin talebini ilk yerine getiren bankacı olduğu ve toplam 558 bin Euro ödemede bulunduğu kaydedildi.



Alman Sanayi Bankası, 2007 yılında hatalı kararlardan ötürü milyarlarca Euro zarar etmiş ve Alman federal devletinin mali operasyonuyla kurtarılmıştı.





