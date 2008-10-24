Mali kriz ağrılarına seks derman oluyor

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Kas Ağrıları Araştırma Direktörü Marcus yayımladığı açıklamada, mali krizin milyonlarca insanın işleri, evleri ve emeklilik birikimleri konusunda endişelenmelerine neden olduğunu belirterek, bu stres ve gerginliğin çoğu sırt ve boyun ağrılarının sorumlusu olduğuna işaret etti."Gergin, endişeli, ürkek ve öfkeliyseniz, sırt, omuz ve boyun kaslarınız büzülür ve stres ile gerginliğin sonucu olarak kasların uzun süre büzülmesi, gücünüzü alıp götüren ciddi ağrılara neden olur. Ancak bu ağrılara iyi gelebilecek bazı stratejiler mevcut" diyen Marcus, en etkili fiziksel aktivitelerin bu hapsedilmiş enerjiyi boşaltanlar olduğunu belirtti.Ağrı uzmanı Marcus, hızlı bir yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, spor salonu faaliyetlerinin yanı sıra cinselliği yaşamak ve güven duyulan birisiyle konuşmayı ağrılara çare olarak önerebileceğini kaydetti."Bu konularda güvendiğiniz birisiyle konuşmanız mucize yaratabilir" diyen Marcus, ifade edilmeyen korku ve endişelerin gerginliği artırdığına ve her özel duygunun bir kasta, bir fiziki duruşta, vücut dili veya yüz ifadesinde karşı etkisi olduğuna işaret etti.