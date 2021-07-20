Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Goita'ya bayram namazı sırasında bıçaklı saldırı girişimi

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Mali'de geçiş dönemi için vekaleten cumhurbaşkanı görevini yürüten Assim Goita'ya bayram namazı sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Reuters'a konuşan iki ordu kaynağı Goita'nın saldırada yaralanmadığını ifade etti.

Mali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlikler anında saldırganın hakkından geldi. Soruşturmalar devam ediyor" denildi.

Bir cami çalışanı, saldırganın yaklaştığını gören cumhurbaşkanı vekili ve korumalarının silah çektiğini ifade etti.

38 yaşındaki Goita, Haziran ayında 9 ay içerisinde ikinci kez darbe yaparak iktidara gelmişti.