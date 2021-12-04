Mali'de militanlar, pazara insan taşıyan otobüse ateş açtı: En az 31 ölü

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Batı Afrika ülkesi Mali'de militanlar, pazara yolcu taşıyan bir otobüse saldırarak en az 31 kişiyi öldürdü. Ülkenin güneyinde bir Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırıldığını ifade edildi.

Saldırının meydana geldiği noktanın yakınlarındaki Bankass'ın belediye başkanı, ateş açılan otobüsün Songho köyünden 10 kilometre uzaklıktaki Bandiagara'daki pazara insan taşıdığını ifade etti.

Belediye Başkanı Moulaye Guindo, "Silahlı insanlar; otobüse ateş açtı, lastikleri kesti ve insanlara ateş etti" dedi.

Yetkililer en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve daha birçok yaralı ve kayıp insan olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler de cuma günü Mali'de kendi konvoylarına bir saldırı düzenlendiğini; 1 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.