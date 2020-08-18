Mali'de isyancı askerler Cumhurbaşkanı ile Başbakanı alıkoydu

Mali'de bir hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita ile Başbakan Boubou Cisse'nin isyancı askerler tarafından alıkonduğuna dair haberleri BBC'ye doğruladı.

Salı sabahı başkent Bambako yakınlarındaki bir askeri üste isyancı askerlerin ateş açtığı haberleri gelmiş, daha sonra üst rütbeli askeri personeli alıkoydukları bildirilmişti.

Başbakan Cisse, isyana katılan askerlere geri çekilmeleri ve sorunu diyalog yoluyla çözme çağrısı yapmıştı.

Bambako'nun merkezinde ise askerleri destekleyen bazı gençler hükümete ait bir binayı yağmalayıp ateşe verdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile geçmişte Mali'yi sömürgesi yapan Fransa isyanı kınadı.

Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için protesto gösterileri çağrıları yapılıyor.

Keita 2018'deki ikinci dönem seçimlerini kazanmıştı. Ancak ülkede yolsuzluk, ekonominin kötü idaresi, cihatçılar ile kabileler arası şiddet olaylarının artmasından kaynaklı güvenlik sorunları nedeniyle halk öfkeli.

İsyana kaç askerin katıldığı henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar askerlerin maaşlarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtiyor.

ECOWAS isyancı askerleri kışlalarına dönmeye çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Drian, ülkesinin "bu ciddi olayı şiddetle kınadığını" belirterek askerlerden kışlalarına dönmelerini istedi.

Fransa, Mali'de cihatçılara karşı mücadele için asker bulunduruyor.

AFP haber ajansının geçtiği görüntülerde başkentte Adalet Bakanlığı'na ait bir binanın yandığı görülüyor.

Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı'nın oğlu Karim Keita, babasının askerler tarafından tutuklandığı haberlerini yalanlamıştı.

Protestolar Haziran'dan bu yana sürüyordu

Mali'de koronavirüs salgınına rağmen, parlamento seçimleri Mart ve Nisan aylarında yapılmıştı. 2018'de yapılması planlanan seçimler, şiddet olayları nedeniyle 2020'ye ertelenmişti.

Son aylarda popülist imam Mahmut Dicko'nun önderliğinde büyük kitleler gösteri yaparak Cumhurbaşkanı Keita'nın görevden ayrılmasını istiyordu.

19 Haziran'da başkent Bamako'da sokağa çıkan on binlerce kişi, Keita'yı istifaya çağırmıştı.

11-12 Temmuz'daki protestolarda ise protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmiş, teyit edilemeyen bazı haberlerde göre gerçek mermiyle ateş açılması sonucu 10'dan fazla gösterici hayatını kaybetmişti.

Büyük altın rezervlerine sahip ülke, buna rağmen Afrika'nın en yoksul ülkelerinden. Mali'de Şubat ayında bulunan yeni rezervlerle toplamda 822 ton altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.