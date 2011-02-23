Malezya'yla da vizeler kaldırılıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasına yönelik karar aldıklarını söyledi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Başbakan Erdoğan, Başbakan Abdülrezzak'ı Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki bir dizi görüşmeler olduğunu söyledi.





Erdoğan, şöyle konuştu:





''Daha önce bizim aramızda 90 günlük bir vize muafiyeti demeyeyim sınırlı bir vize muafiyeti söz konusuydu. Ama şimdi, aramızda vizelerin kaldırılması kararına vardık, arkadaşlar çalışmalarını tamamlayacaklar böylece bundan böyle vatandaşlarımızın karşılıklı olarak Malezya'ya, Malezya'dan da Türkiye'ye gelme imkanı doğacaktır. THY'nin Sabiha Gökçen-Kuala Lunpur, Kuala Lunpur-Sabiha Gökçen arasındaki uçuşlarını karşılıklı olarak başlatalım istiyoruz. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın yapımında bir Malezya'lı iş adamı da ortaktır. Üç ortaktan birisidir...

Böylece uluslararası bir özelliğe Sabiha Gökçen tam anlamıyla kavuşmuş olacaktır.''



